Skriniar: “Via dall’Inter? No, resto per difendere lo scudetto”

Il difensore dell’Inter Skriniar ha parlato del suo futuro in nerazzurro e di Conte

Redazione ITASportPress

Il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha parlato a Futbal Pravda dal ritiro della Slovacchia, soffermando sul suo futuro in nerazzurro e non solo: "Quando un calciatore approda in un grande club come l'Inter, questo lo aiuta. La sua autostima cresce e diventa più conosciuto. Non so dire cosa sarebbe successo se fossi rimasto alla Sampdoria o fossi finito da qualche altra parte. L'Inter dà visibilità al giocatore, gioca partite importanti davanti a tantissime persone. Ma dietro tutto questo ci deve essere l'impegno e il lavoro del giocatore. Credo che fosse il mio caso".

SU CONTE – “Conte ha aggiunto qualcosa in più e ha avuto successo. Nel primo anno con lui abbiamo raggiunto la finale di Europa League, quest'anno invece abbiamo vinto lo scudetto. È stato molto importante in queste vittorie. Il fatto che se ne sia andato ha sorpreso me e i compagni con i quali ho parlato. L'ho scoperto solo dopo essere venuto in Slovacchia e ancora non so i motivi".

SUL FUTURO – “Se parto in estate? Non parlo di questa questione ora. Voglio restare all'Inter per difendere lo scudetto. Nelle prossime settimane mi concentrerò sulle partite della Nazionale. Le voci di mercato non mi distraggono".