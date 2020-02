Smalling rivelazione, la Juventus ci prova. Ma la concorrenza è agguerrita

Nonostante la recente crisi di risultati, con cinque sconfitte nelle ultime sette partite di campionato, la Roma si aggrappa a Chris Smalling. Il difensore centrale inglese è uno dei pochi a salvarsi almeno parzialmente dal tracollo generale. Tuttavia la sua permanenza in giallorosso è fortemente a rischio. Il giocatore, infatti, è di proprietà del Manchester United e a fine stagione dovrebbe tornare alla base. In estate la Roma potrebbe cercare di farsi avanti per riavere Smalling in squadra, ma andrebbero esaminate le richieste dei Red Devils. In compenso spuntano altri possibili acquirenti: secondo quanto riportato dal Daily Mail, Everton e Tottenham sarebbero pronti a formulare un’offerta convincente per acquistare il difensore. Tuttavia, Smalling potrebbe anche rimanere in Italia. Infatti la Juventus sembra intenzionata a puntellare la difesa con l’acquisto dell’inglese.