Smalling sorprende la Serie A: Mourinho sfida due club italiani

La Serie A scopre la grinta e le chiusure di Chris Smalling. Il difensore centrale inglese, arrivato a Roma con la formula del prestito secco, ha offerto un rendimento elevato. Così diversi club sono pronti a bussare alla porta del Manchester United, detentore del cartellino del giocatore, per piazzare un importante colpo di mercato. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Tottenham si sarebbe fatto avanti. José Mourinho, infatti, avrebbe individuato in Smalling il rinforzo ideale per risolvere il problema cronico della difesa perforabile. Anche due italiane sono pronte a dar battaglia. La Roma non vuole perdere il proprio totem difensivo, ma potrebbe farsi avanti anche la Juventus, stregata dalle giocate dell’inglese.