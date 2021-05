Smertin: “Rovinai divano yacht di Abramovich ma grazie a Mourinho firmai lo stesso”

Una disavventura a lieto fine per il calciatore russo

L'ex calciatore del Chelsea Alekej Smertin ha raccontato un episodio curioso accaduto mentre si trovava sullo yacht di Roman Abramovich proprietario del club londinese. "Mi ricordo che arrivai sullo yacht insieme a José Mourinho, allora tecnico dei Blues, che voleva convincermi a firmare il contratto. Il portoghese mi disse chiaro che il posto non era assicurato ma mi avrebbe tenuto in considerazione visto che avevo fatto bene al Portsmouth. Con Mourinho parlavamo in francese con Abramovich nessun problema essendo russo anche io. Accettai l'offerta mentre parlavamo in una stanza della lussuosa imbarcazione. Poi accadde una cosa che mi face pensare di aver messo in dubbio il mio trasferimento al Chelsea visto che inavvertitamente io o forse mia moglie, versammo il liquore rosso di fragola sul divano bianco come la neve dello yacht. Cercai di asciugare e pulire tutto ma il divano si macchiò. Mourinho riprese a parlare e nessuno si accorse di quello che era successo. Grazie a lui andò bene".