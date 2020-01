Solskjaer, assist all’Inter per Ashley Young: “Maguire è il nuovo capitano”

Novità in arrivo sul fronte mercato in casa Inter. Arriva dalla Premier League la notizia che i tifosi nerazzurri e la dirigenza del club stavano aspettando: Ashley Young è pronto a trasferirsi. Lo ha annunciato, seppur in maniera indiretta, il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskajer eleggendo Harry Maguire nuovo capitano, proprio al posto dell’inglese.

FASCIA – “Non potevamo offrigli due anni”, ha iniziato il norvegese. “A 35 anni non potevamo offrirgli un contratto di due anni, è stato un buon servitore del club. Harry Maguire è il nuovo capitano del Manchester United”. In questo modo Solskjaer liquida l’ormai ex capitano Red Devils e spalanca le porte alla cessione. L’Inter sorride e aspetta l’esperto esterno che rinforzerà la fascia nerazzurra della squadra di Conte.