Son deluso al Tottenham? Il Real Madrid ci pensa, le cifre

Il Real Madrid pensa a Son, ma il Tottenham spara alto per il suo cartellino

Una delle immagini della finale di Coppa di Lega inglese vinta dal Manchester City contro il Tottenham è la sana disperazione di Heung-Min Son. Lacrime in viso, di chi sa di aver disputato un’altra stagione stellare ma che esce dalle partite che contano con le ossa rotte. E non per demeriti suoi. Sullo sfondo, un percorso di squadra al di sotto delle aspettative in Premier League, che aggiunto alle precedenti motivazioni potrebbe spingere il coreano a cambiare squadra.