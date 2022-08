Sorpasso Juventus per Mancini: dietro Milan e big europee

La Juventus in pole per Tommaso Mancini, punta centrale del 2004, molto promettente, attaccante nelle nazionali giovanili. Mancini gioca nel Vicenza che presto lo perderà visto che il baby talento con contratto in scadenza a giugno 2023 piace a club europei e alle big italiane. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Juventus è la destinazione designata: in netto vantaggio sia su Milan ed Empoli, i club che più si sono mossi in Italia, sia su Villarreal, Borussia Dortmund e le altre società straniere interessate. Il motivo? Semplice: Tommaso, seguito dal papà Danilo, ha scelto i bianconeri. Per chiudere, manca l’accordo della Juve col Vicenza, che col Milan aveva un ok di massima per un trasferimento da 2-3 milioni. Se non ci saranno ripensamenti e si arriverà alla stretta di mano totale, Mancini - non parente del c.t. azzurro - in questa stagione giocherà tra Primavera (molto) e (in misura minore) Under 23. In anni in cui le punte italiane non abbondano, un acquisto interessante.