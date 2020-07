Sorpasso Real Madrid alla Juventus: nel mirino un big del Chelsea

Non passa estate che non veda il Real Madrid protagonista sul mercato. I Blancos, infatti, stanno lavorando alacremente per piazzare colpi importanti in entrata, migliorando ulteriormente una squadra già notevole per quantità e qualità.

SFIDA

Secondo Don Balon, i madrileni sarebbero vicinissimi all’acquisto di un vero e proprio top player. Si tratta di N’Golo Kanté. Il centrocampista francese potrebbe lasciare il Chelsea dopo quattro intense stagioni, in cui con i Blues ha conquistato una Premier League, una FA Cup e un’Europa League. L’affare dovrebbe concretizzarsi per 55 milioni di euro. Se così fosse, la Juventus verrebbe beffata: i bianconeri erano stati accostati a Kanté, pupillo di Maurizio Sarri che lo aveva allenato al Chelsea nella scorsa stagione.