Sorpresa Coutinho: spunta una nuova pretendente, traballa l’idea Premier

Quando il Barcellona lo ha acquistato dal Liverpool nel gennaio 2018, in molti erano convinti che i blaugrana avevano appena individuato l’erede di Neymar. Così non è stato per Philippe Coutinho. Non solo i catalani non hanno mai saputo valorizzarlo al meglio, ma, per ironia della sorte, i Reds inglesi hanno persino iniziato a togliersi grandi soddisfazioni, contribuendo in qualche modo a dare del brasiliano l’immagine di un giocatore poco decisivo e consistente. Il Barcellona lo ha parcheggiato in prestito al Bayern Monaco fino al termine di questa stagione, anche se sembra intenzionato a cederlo a titolo definitivo nella sessione estiva.

RICHIESTE

Coutinho ha ancora molti ammiratori, specialmente in Premier League. Chelsea, Manchester United, Arsenal e Leicester City sono pronti a farsi avanti per convincere il Barcellona a cederlo. Tuttavia, secondo quanto riportato da Don Balon, ci sarebbe un altro club incantato dal talento del brasiliano: l’Atletico Madrid. I Colchoneros sono interessati a Philippe e daranno battaglia sino in fondo pur di averlo in squadra, arricchendo così lo scacchiere tattico di Diego Simeone.