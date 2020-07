Sorpresa Dani Alves: aiuto alla Juventus per il colpo Arthur

La conclusione del rapporto tra Dani Alves e la Juventus non era stato esattamente pacifico. Tanti i commenti velenosi del terzino brasiliano, passato poi al Paris Saint-Germain, nei confronti della dirigenza bianconera. Tuttavia il tempo può lenire i vecchi dissapori e riportare il sereno. Anche così si spiega un particolare riavvicinamento tra il campione verdeoro e la Vecchia Signora.

TRATTATIVA

Secondo quanto riportato da ESPN, infatti Dani Alves avrebbe messo il suo zampino all’interno della trattativa tra i suoi due ex club, ossia la stessa Juventus e il Barcellona. Da una parte il giocatore avrebbe convinto i blaugrana a insistere per Miralem Pjanic; dall’altra avrebbe spinto Arthur ad accettare la corte dei bianconeri, indicando la Vecchia Signora come una tappa importantissima per la sua crescita.