Sorpresa Godin, il difensore è ad un passo dal Cagliari

Diego Godin è ad un passo dal Cagliari. L’Inter è pronta a cedere il difensore a titolo definitivo dopo una sola stagione. L’ex capitano dell’Atletico Madrid di Simeone ha faticato nella prima stagione italiana, con i primi mesi in perfetta alternanza tra campo e panchina, nonostante un fisico ancora integro. Troppo protagoniste le difficoltà nell’adattarsi alla difesa a 3 di Antonio Conte nonostante un finale di stagione su buoni livelli, con la titolarità acquisita nel cammino in Europa League ai danni di Skriniar. Adesso il difensore può ripartire dal nuovo corso del Cagliari con Di Francesco. Lo scrive GdS.

FUTURO ANCORA IN SERIE A

Per il difensore uruguaiano negli ultimi giorni sembrava essere in pole il Rennes, club di Ligue 1. Nelle ultime ore ci stava pensando la Fiorentina e sullo sfondo si intravedeva una timida idea del Cagliari, che tanto timida probabilmente non lo era. L’idea è stata portata avanti nei discorsi di ieri, quando il patron del Cagliari Giulini si è recato nella sede interista per parlare del futuro di Nainggolan. Ma da quell’incontro è arrivato anche lo scatto dei sardi per Godin, con Giulini pronto a regalare a Di Francesco un rinforzo di livello mondiale per la difesa.

