Sorpresa Mandzukic: l’attaccante croato può tornare in Italia

Grinta, duttilità tattica e tanti gol pesanti. Mario Mandzukic ha lasciato un segno tangibile in Serie A, specialmente nei ricordi dei tifosi della Juventus. Arrivato a Torino dall’Atletico Madrid nell’estate 2015, l’attaccante croato è stato uno dei pilastri della formazione bianconera nei quattro anni seguenti. Nel corso della sua avventura bianconera, il giocatore ha conquistato ben quattro scudetti e tre Coppe Italia.

RITORNO

Mandzukic è reduce dall’esperienza non esaltante in Qatar con l’Al-Duhail. Secondo Sky Sport, l’ex Juventus potrebbe tornare nuovamente in Italia per provare a rilanciarsi. Attualmente svincolato, Mario sarebbe stato contattato dal Bologna, intenzionato ad acquistare una prima punta di peso. L’operazione non sarebbe affatto semplice. Il giocatore ha già declinato le offerte arrivate da Aston Villa e West Ham.