Spagna, bomba di mercato: Inter prende de Jong e cede Sanchez al Barcellona

L'operazione è avanzata, ma soggetta all'ok definitivo dell'allenatore del Barça, Xavi Hernández

Clamorosa bomba di mercato è stata rilanciata questa sera. L'attaccante dell'Inter Alexis Sanchez è vicino al ritorno al Barcellona. Secondo Sport, c'è un principio di accordo per cui il cileno si trasferirebbe in blaugrana in prestito, contestualmente i nerazzurri potrebbero avere in prestito Luuk de Jong, di proprietà del Siviglia ma ora agli ordini di Xavi. Tutto da confermare ma sarebbe una trattativa interessante per tutti i club attori di questa operazione.