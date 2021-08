Spagna, Ronaldo lascerà la Juventus: Psg in pole e il Real ma a una condizione

Il numero 7 della Juventus sempre in bilico nonostante la conferma di Nedved

Il quotidiano spagnolo Diario AS afferma che Cristiano Ronaldo vuole ancora lasciare la Juventus e andare al PSG o tornare al Real Madrid. Il contratto del portoghese scade la prossima estate, ma il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha assicurato che il calciatore resterà per un'altra stagione. Tuttavia, i giornali francesi e spagnoli continuano a sostenere che Ronaldo crede che il suo tempo a Torino sia finito e che stia considerando di proseguire la sua carriera in un altro club. Uno di questi è il PSG. Questo accadrà solo se i parigini venderanno Kylian Mbappé al Real Madrid. Se il Real non può arrivare a Mbappé, metterà nei radar Ronaldo come un grande nome alternativo per rafforzare la propria linea offensiva.