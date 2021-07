Spal, colpo Bjarnason con l’ok di Tacopina

L'avvocato sarà a Ferrara il prossimo 7 agosto per il closing

Il mercato della Spal si alza di quota con i 10 milioni di euro che ha già promesso di mettere nelle casse del club Joe Tacopina. Il prossimo nuovo presidente del club spallino è in totale sintonia con il dg Andrea Gazzoli e il ds Giorgio Zamuner sulle mosse di mercato. La Spal vuole assicurarsi le prestazioni sportive dello svincolato Birkir Bjarnason, centrocampista islandese classe 1988. Una precisa richiesta dell’allenatore Pep Clotet che il club avrebbe voluto in qualsiasi modo accontentare. Proprio Clotet aveva lavorato con Bjarnason nella seconda parte della scorsa stagione. Tempo fa l’islandese era stato accostato alla Reggina senza che ci fossero margini o possibilità, infatti stanno arrivando conferme sulla Spal. Per il momento sono arrivati a Ferrara Federico Di Francesco (Sassuolo), Emmanuel Latte Lath (Atalanta). Ceduti invece Igor (Fiorentina), Kevin Bonifazi (Bologna), Mattia Valoti (Monza), Cesare Galeotti (Pergolettese). Per il passaggio dalla famiglia Colombarini a Tacopina bisognerà aspettare il 9 agosto giorno del closing.