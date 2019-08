Spal, Gomis saluta: il portiere si trasferisce al Dijon

Alfred Gomis lascia la Spal. L’annuncio arriva dai canali social del club emiliano che augura all’estremo difensore buona fortuna per la sua prossima avventura. Senegalese classe 1993, Gomis è esploso nelle giovanili del Torino, mostrando grande talento. Esplosivo tra i pali, coraggioso nelle uscite, il ragazzo ha accumulato esperienza in prestito a Crotone, Avellino, Cesena e Bologna. Nel 2017 è stata la Spal a scommettere su di lui. Alfred ha iniziato come vice di Alex Meret, ma gli acciacchi del baby talento azzurro gli hanno spalancato le porte della titolarità. Il club emiliano ha puntato su di lui nell’ultima stagione. Ora il giocatore si trasferisce in Francia, al Dijon per una nuova esperienza. Questo il comunicato della società: “S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto al Dijon Football Côte d’Or le prestazioni sportive di Alfred Gomis. Il portiere si trasferisce alla società francese a titolo definitivo. S.P.A.L. ringrazia Gomis per la grande professionalità dimostrata nelle stagioni in biancazzurro, nelle quali ha collezionato 49 presenze, contribuendo alla doppia salvezza consecutiva del club nella massima serie. Grazie Alfred!”.