Spal, La Mantia guiderà l’attacco la prossima stagione

Lorenzo Colombo non sarà confermato dalla dirigenza spallina e tornerà al Milan

Con 40 gol all'attivo in 35 partite, l'attacco della Spal è uno dei più anemici della Serie B. La punta 20enne Lorenzo Colombo scuola Milan ha deluso tantissimo e non segna più da più di 4 mesi e al momento in 31 gare giocate ha realizzato 6 reti. L'atro attaccante della squadra estense, il 35enne Federico Melchiorri ne ha fatti cinque di reti in 26 partite. Un reparto offensivo assai sterile, sicuramente uno dei meno lucidi della cadetteria. Il pareggio di oggi contro il Crotone ha messo in evidenza le difficoltà della Spal ma anche la poca concretezza sotto porta. A togliere le castagna sul fuoco è stato Pepito Rossi che ha realizzato il pareggio nel recupero realizzando la sua personale terza rete da quando è arrivato nel mercato invernale. La società del patron, Joe Tacopina ha già individuato l'obiettivo per la stagione 2022/23: si tratta di Andrea La Mantia, vicinissimo a gennaio a vestire la maglia biancazzurra, che, secondo quanto appreso oggi da Itasportpress.it, guiderà l'attacco spallino di mister Venturato. Il 30enne attaccante dell'Empoli dunque arriverà a luglio.