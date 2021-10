Spal, la mossa di Tacopina: in arrivo Giuseppe Rossi

Il calciatore firmerà un contratto annuale

Un rinforzo importante in arrivo per la Spal. Il club estense potrebbe tesserare Giuseppe "Pepito" Rossi che lunedì si sottoporrà alle visite mediche a Ferrara. Solo se l'esito sarà positivo però l'ex Villareal firmerà il contratto annuale con il club estense. Per il 34enne, svincolato dallo scorso 1° gennaio dopo la fine della sua avventura in MLS con il Real Salt Lake City, si potrebbero riaprire dunque le porte in Italia, un modo anche per testare le condizioni fisiche dell’attaccante. L'idea è dal patron Joe Tacopina che punta sul suo connazionale – Rossi è nato negli USA e ha cittadinanza statunitense – in campo, ma anche fuori: il suo eventuale arrivo permetterebbe di "americanizzare" ancora di più il brand Spal, con tournée in Usa come primo e successivo passo.