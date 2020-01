Spal, per Castro trattativa in corso ma spunta il Lecce

La Spal a caccia di rinforzi guarda in casa del Cagliari. Secondo quanto trapela a Milano nella sede del calciomercato, il club estiense continua a insistere per portare Lucas Castro a Ferrara. Al centrocampista del Cagliari, 15 presenze e 2 gol in questa stagione, è stata presentata un’offerta molto importante. Sul giocatore del Cagliari, forte anche l’interesse del Lecce. Tra le altre cose, il discorso tra estensi e isolani potrebbe non fermarsi a questa trattativa, ma proseguire e venire ulteriormente ampliato con l’ipotesi dello scambio in attacco tra Paloschi e Cerri, anche se in questo momento non si registrano veri e propri significativi passi in avanti tra le parti, nonostante entrambi i giocatori vengano considerati esuberi sia da Semplici che da Maran.