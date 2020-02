Spal, per la salvezza ecco Giuseppe Rossi

Giuseppe Rossi pronto a tornare in Serie A. Svincolato e libero da un anno e mezzo, l’attaccante ex Villarreal potrebbe tornare nel nostro campionato a dare una mano alla Spal per la corsa alla salvezza.

La squadra allenata da mister Leonardo Semplici, dopo aver preso dal Cagliari Castro e Cerri, pensa allo svincolato Pepito Rossi per dare fantasia in zona offensiva dove il solo Petagna con l’aiuto di Di Francesco non può bastare. Nella lista dei possibili papabili per dare una mano ai ferraresi anche Alessandro Matri, ma l’idea Giuseppe Rossi è quella stuzzica maggiormente.