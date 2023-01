Spal, suggestione Nainggolan: ma è “doppia sfida” col Cagliari

Il centrocampista può tornare a giocare in Italia: i ferraresi sognano in grande ma...

Redazione ITASportPress

Radja Nainggolan torna a giocare in Italia? Spal e Cagliari ci pensano. In questo momento, specie in casa ferrarese, si sogna il grande innesto di qualità a centrocampo ma, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, sarà una battaglia con i sardi.

Proprio i rossoblù tra una settimana saranno i prossimi avversari della squadra di De Rossi. Una rivalità che verrà mostrata, quindi, anche sul campo oltre che sul mercato. In gioco c'è, come detto, la firma di Nainggolan che sta infiammando il calciomercato.

Il belga non si sarebbe ancora seduto al tavolo per trattare con il Cagliari l'eventuale ritorno e per questo altri club di Serie A e non solo restano alla finestra. In questa situazone di incertezza si sarebbe inserita proprio la Spal che, grazie a De Rossi potrebbe avere una corsia preferenziale per il Ninja.

I due, infatti, sono stati compagni alla Roma e tra loro c'è un grande rapporto di stima. Il mister dei ferraresi non ha nascosto di "avergli chiesto una mano" e chissà che le cose non possano davvero andare a finire così. La palla passa anche a Tacopina che potrebbe decidere di accontentare il suo allenatore.

La sfida col Cagliari, quindi, è già iniziata anche se va sottolineato come il belga sia stato visto in terra sarda in queste ore, come i vecchi tempi...