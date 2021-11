Spal, Tacopina incontra il Milan per avere rinforzi a gennaio

Il club biancoazzurro necessita di alcuni rinforzi per cercare di risalire la china in classifica

La SPAL è in un momento di difficoltà e la sconfitta di ieri al Mazza contro l'Alessandria ha fatto precipitare la squadra estense in zona playout. Il tecnico Pep Clotet non è in discussione in questo momento visto che ha la piena fiducia della società. E' evidente però che alla SPAL servono rinforzi per il girone di ritorno e il presidente Joe Tacopina si è messo subito al lavoro in vista della riapertura della sessione invernale di calciomercato. Come raccolto da Itasportpress.it, ieri sera l'avvocato italoamericano ha assistito al Franchi al match Fiorentina-Milan seduto accanto a Paolo Maldini, Technical Area Director del Milan e Frederic Massara, Sport Director rossonero. I direttori del club meneghino hanno un buon rapporto con Tacopina e prima della partita, hanno parlato di alcuni calciatori giovani che da Milano potranno trasferirsi a Ferrara a gennaio, ma anche di Lorenzo Colombo l'attaccante in prestito proprio dal Milan al club estense che si sta mettendo in evidenza.