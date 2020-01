Spal, Vagnati: “Ci stiamo provando per Bonifazi e Iago Falque. Petagna? Vogliamo resti qua”

In occasione della presentazione di Bryan Dabo, il direttore sportivo della Spal Davide Vagnati ha fatto il punto della situazione sul mercato degli estensi. Queste le sue parole in conferenza stampa.

BONIFAZI E IAGO FALQUE – “Sono uscite notizie che danno per scontato tutto, invece di scontato non c’è niente. Stiamo provando a fare questa operazione, ma adesso è prematuro dire se si farà o meno. Se l’operazione riuscisse, mi farebbe piacere avere a disposizione i giocatori il prima possibile. Ma, come detto, non so se si farà, quindi non posso dire di più”.

PALOSCHI – “Noi faremo il massimo delle nostre disponibilità economiche per salvarci, non è la partenza di Paloschi che può determinare questo. Nell’ultimo periodo Alberto è stato spesso titolare e speravamo che sia i risultati della squadra che i suoi personali fossero diversi. Ma per un giocatore che non giocava da tempo, soprattutto in questo momento, non è semplice. Lui non ha mai sbagliato in allenamento o negli atteggiamenti, va solamente ringraziato. Adesso, però, non c’è nessuna trattativa in corso”.

SALA – “Vuole andare via e stiamo cercando di fare il possibile. Non è vero però che ha un contratto così alto da non essere appetibile in B”.

PETAGNA – “Per noi è un giocatore importante, vogliamo che rimanga. Lo stesso vale per lui: è un ragazzo sensibile e ci tiene molto”.

DEFREL E SANABRIA – “Sono nomi spendibili, ma non me la sento di dire che ne arrivi uno, due o nessuno. Vogliamo salvarci, faremo il possibile”.

JANKOVIC – “Ha possibilità sia in Italia che all’estero. Ascoli? Sì, anche altre società di B”.