Spezia, arriva Deiola: il comunicato del club

Altro colpo per lo Spezia, il club ligure si è infatti assicurato il diritto alle prestazioni di Alessandro Deiola, centrocampista che arriva dal Cagliari. Il mercato del club neopromosso, come annunciato dal ds Meluso, non è destinato a fermarsi.

IL COMUNICATO

“Alessandro Deiola è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il centrocampista sardo arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Cagliari Calcio. Nativo di San Gavino Monreale, nel Sud della Sardegna, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, per Deiola è un ritorno in maglia bianca, già indossata nella prima parte della stagione 2016-2017, dove nel campionato cadetto totalizzò 14 presenze e una rete realizzata contro il Brescia. Deiola è risultato negativo ai controlli anti Covid-19 e già questo pomeriggio sarà al lavoro agli ordini di mister Italiano. BENTORNATO ALESSANDRO! Con queste righe lo Spezia ha annunciato il ritorno del centrocampista Alessandro Deiola.

LADY CR7 SORPRENDE TUTTI