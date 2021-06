Spezia, da risolvere problema Nzola

Il giocatore viene valutato 10 milioni dalle Aquile

Lo Spezia si trova alle prese con il problema di Nzola. L'attaccante franco-angolano, fondamentale per la salvezza dopo essere arrivato in doppia cifra, è nel mirino di Southampton e Fulham. La società bianca non è però disposta a privarsi a cuor leggero del suo elemento offensivo più efficace, a meno di un'offerta attorno ai 10 milioni di euro -riporta Primocanale.it-. La situazione di Nzola sarà una delle prime questioni di cui dovrà occuparsi il nuovo direttore sportivo, figura che sembra ormai corrispondere al profilo di Riccardo Pecini, ancor giovane ma una già lunga esperienza tra Monaco, Sampdoria, Empoli e ancora Sampdoria. Nelle ultime ore circola una voce che vorrebbe Ranieri intenzionato, nel caso di firma col Lille, a chiedere ai dirigenti francesi l'ingaggio di Pecini, sul quale però lo Spezia sembra ormai aver definito la sostanza dell'affare.