Spezia, Italiano rinnova: la durata del contratto

Lo Spezia potrà contare ancora su Italiano: pronto il rinnovo fino al 2023 con opzione per il 2024

Tra le rivelazioni della Serie A appena conclusa, c’è sicuramente lo Spezia di Vincenzo Italiano . L’istantanea a fine campionato dice 39 punti, a +6 dalla zona retrocessione. Ma la fotografia non rende giustizia alla stagione degli spezzini, che da neopromossi hanno conquistato una salvezza in grande stile, proponendo un calcio moderno, veloce e apprezzabile. Una permanenza nella massima serie italiana conquistata con merito, che ha elevato le qualità del tecnico Italiano, accostato recentemente alle panchine di Lazio, Verona, Sassuolo e Sampdoria.

RINNOVA CON LO SPEZIA – Niente paura però, perché Italiano resterà allo Spezia. È quanto riporta Sky Sport, secondo cui l’allenatore avrebbe preso la decisione di rimanere alla guida del club ligure dopo i segnali positivi ricevuti dalla società per la prossima stagione. Per lui contratto fino al 2023, con opzione anche per il 2024. Decisivo per la scelta il progetto tecnico, non il fattore economico.