Spezia, per il centrocampo tre nomi nel mirino

Thiago Motta vuole un centrocampista per rafforzare la sua rosa. Nel mirino ci sono tre calciatori che conoscono benissimo la Serie A.

ESPERIENZA - Sicuramente questi nomi hanno una qualità in comune, l'esperienza. Tutti e tre conoscono la Serie A e le sue dinamiche. L'apporto portato sarebbe molto importante per il futuro dello Spezia. Bonaventura sulla carta è quello più facile da raggiungere, arrivato a parametro zero alla Fiorentina, in ogni caso porterebbe una plusvalenza netta. Più complicate le piste che portano a Krunic e Linetty. Per il bosniaco il Milan vorrebbe incassare più di 6 milioni di Euro, mentre il polacco è stato pagato 10 milioni di Euro lo scorso anno e quindi anche la sua valutazione si aggira sui 6 milioni di Euro.