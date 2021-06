Spezia, per la panchina c’è idea Giampaolo in corsa con altri 6

Partito Vincenzo Italiano la dirigenza ha fretta di trovare il successore

Dopo lo choc per la partenza del tecnico Vincenzo Italiano che ha accettato la proposta irrinunciabile della Fiorentina, che pagherà il milione e 800mila euro di clausola rescissoria, la dirigenza dello Spezia è già al lavoro per individuare il sostituto. Sarà prioritario l'ingaggio del nuovo allenatore. Una mossa che potrebbe seguire quella dell'ingresso in società di Riccardo Pecini, che lascia una Sampdoria in via di ridimensionamento per assumere la direzione sportiva. Come riporta primocanale.it, la prima mossa di Pecini potrebbe portare a Marco Giampaolo, non tornato in blucerchiato essenzialmente per questioni di costi, superabili dallo Spezia proprio per via della penale che arriverà dal caso-Italiano. Il tecnico che alla Sampdoria ha vissuto la fase migliore della carriera, prima dei problemi incontrati a Milano e Torino, sembra il favorito rispetto ad alternative come Iachini, Nicola, Liverani, Maran, Venturato e Tedesco.