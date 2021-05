Spezia, Saponara: “Rientro a Firenze per fine prestito ma vorrei restare qui”

Il calciatore dello Spezia è stato autore di una buona stagione

Riccardo Saponara , centrocampista dello Spezia, ha parlato a Radio Sportiva: " La nostra salvezza è un risultato storico e meritatissimo . Ci siamo presentati con tanti esordienti in Serie A, abbiamo compiuto un'impresa basata sul lavoro di Italiano, della società e dei ragazzi che hanno sempre messo sul campo quanto richiesto dal mister. Ci sono stati dei momenti difficili, ma per caratteristiche e mentalità sarebbe stato un errore cambiare il nostro gioco offensivo, che è stato il nostro punto di forza".

La mia stagione personale è positiva , ovviamente da gennaio in poi. A La Spezia ho ritrovato il direttore Meluso, che già avevo avuto a Lecce, che mi ha fatto sentire importante. Negli ultimi anni sono stato sballottato a destra e a sinistra, è venuto a mancare anche il senso di appartenenza a una maglia. Appena arrivato qui il mister e la società mi hanno dato fiducia e senso di responsabilità.

Italiano? Posso solamente dire che ha grandissime doti e sicuramente ambisce a palcoscenici superiori, poi sta a lui capire se è arrivato il momento di cambiare oppure aggiungere un altro tassello a questa esperienza spezzina. Mi auguro possa dare continuità a questo progetto, in ogni caso gli auguro le migliori soddisfazioni.

Mio futuro? Rientro virtualmente a Firenze per fine prestito, credo che lo Spezia discuterà il proseguimento della mia esperienza qui, io sarei felice di far parte ancora di questa squadra.

Nuova proprietà Spezia? Credo abbiano intenzioni serie, la salvezza in Serie A è un tassello per continuare a costruire. Ci sono le condizioni ideali per crescere.