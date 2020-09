Spezia scatenato, il ds Meluso: “Stiamo chiudendo per Farias e Deiola”

Lo Spezia è molto attivo sul mercato, i liguri stanno cercando con tutte le energie possibili di rinforzare la squadra in vista della stagione che partirà ufficialmente nella giornata di domani. Il ds Mauro Meluso ha voluto fare il punto sul mercato del club.

LE PAROLE DI MELUSO

“Siamo rimasti indietro con qualche presentazione. Ci sono ragazzi che sono qui da qualche giorno. Il momento è particolare, abbiamo dovuto correre a grande velocità fino ad oggi, prediligendo la sostanza alla forma. Oggi respiriamo di più e quindi possiamo permetterci di fare qualche presentazione. Dobbiamo rinforzare la rosa con gli ultimi acquisti, vogliamo consegnare il prima possibile la rosa al mister. Stiamo chiudendo gli acquisti Farias e Deiola, dovremmo riuscire a farcela nei prossimi giorni. Non posso parlarne, perché finché non decideremo preferisco non fare accenni. Ne parleremo a tempo debito”. Così ha parlato il ds dello Spezia Meluso a margine della presentazione dei due nuovi acquisti Zoet e Dell’Orco. (Parole riportate da cittadellaSpezia).

