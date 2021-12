“Spider-Man” ha provato a convincere Mbappé a trasferirsi al Tottenham ma…

Simpatico retroscena svelato dall'attore Tom Holland che interpreta il noto supereroe Marvel

Tanti rumors sul futuro di Kylian Mbappé, stellina del Paris Saint-Germain, che da mesi è accostato al Real Madrid in chiave calciomercato. L'attaccante francese era sul punto di salutare il club parigino al termine della sessione estiva di trattative ma alla fine è rimasto per provare a vincere con Neymar e Messi. Ma è proprio in questa situazione di indiscrezioni e incertezze sul futuro che si inserisce una simpaticissima curiosità relativa ad un "tentativo" di operazione per l'enfant prodige non andato a buon fine. A raccontare il tutto è... Spider-Man, o meglio, il noto attore Tom Holland che interpreta il personaggio Marvel al cinema.