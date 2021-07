Spinazzola out, la Roma apre il casting: tutti i nomi per la fascia

La Roma si è messa al lavoro per trovare il sostituto per Spinazzola, ai box per almeno 4 mesi

Redazione ITASportPress

Un brutto ko, che ha intristito l’Italia intera. Perché l’Europeo disputato da Leonardo Spinazzola è stato qualcosa di sensazionale, l’espressione della sua vera forza, bloccato purtroppo da una rottura del tendine d’Achille durante Italia-Belgio che lo terrà fuori dai campi almeno per 4 mesi. Grande dispiacere per la Nazionale e per la Roma, alla ricerca di un sostituto per iniziare la prossima stagione.

Stando a quanto riporta Sky Sport, il general manager Tiago Pinto ha stilato una lista di nomi molto varia. A partire da vecchi cavalli di ritorno come Emerson Palmieri del Chelsea, in giallorosso dal 2015-2018. Passando per top player come Robin Gosens, che l’Atalanta valuta non meno di 30 milioni di euro e su cui ci sono le mire delle big d’Europa. A questi nomi si aggiungono altre piste, come quella per Federico Dimarco, per cui l’Inter chiede 10 milioni, Mitchell Dijks del Bologna e Alejandro Grimaldo del Benfica.