Spinazzola, tentazione… Real Madrid: la posizione della Roma

Rumors di mercato attorno all'esterno italiano

Leonardo Spinazzola nel mirino del Real Madrid. Secondo quanto riportato da AS, un emissario della Roma, Davide Lippi, avrebbe parlato con l'ex direttore sportivo del Lille, Luis Campos, accostato proprio al Real. I rumors di mercato sul laterale giallorosso si sono moltiplicati in queste ore dopo le grandi prestazioni anche con la Nazionale in questo avvio di Europeo. Da quanto si apprende dal media iberico, nel corso dell'incontro tra le parti ci sarebbe stato proprio l'italiano e alcune ipotesi di scambio.