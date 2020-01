Sporting Lisbona, Bruno Fernandes ai saluti. Il tecnico: “Chi non vorrebbe giocare in Premier League?…”

Bruno Fernandes ad un passo dall’addio allo Sporting Lisbona. A confermarlo, le parole del tecnico Paulo Silas dopo la sfida di campionato, persa, contro il Benfica. Intervenuto in conferenza stampa dopo il ko, a chiara domanda sul futuro dell’ex Sampdoria e Udinese, il mister ha risposto in modo emblematico alla possibilità di vedere il portoghese andare in Inghilterra, sponda Manchester United.

ADDIO – “Se avrò a disposizione Bruno Fernandes nella prossima gara? Non lo so. Per ora penso di sì. Mi preparerò per la partita con Bruno in mente, ma da qui in poi non so cosa potrebbe succedere. È un giocatore che vuole giocare in un campionato superiore al nostro. Quale giocatore non vorrebbe giocare nel campionato inglese? È difficile dirgli: ‘non andare’. Bruno merita di giocare in quel tipo di campionati e il migliore è quello. Lui è uno dei migliori e deve essere lì”.