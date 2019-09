Sporting Lisbona, Bruno Fernandes dirà addio a gennaio

Due stagioni stellari, quelle da cui è reduce Bruno Fernandes, fantasista dello Sporting Lisbona. Il giocatore, in Portogallo, ha realizzato complessivamente 31 reti negli ultimi due campionati, attirando su di sé gli occhi di numerose big europee. Già in passato l’ex giocatore di Novara, Udinese e Sampdoria era sembrato ad un passo dall’addio allo Sporting, con le trattative che sono però poi sfumate in un nulla di fatto. Adesso, a gennaio, secondo quanto raccolto da O Jogo, potrebbe essere la volta buona.

PRETENDENTI – Su Bruno Fernandes sarebbe forte l’interesse soprattutto di Real Madrid e Paris Saint-Germain, oltre a quello di numerosi club di Premier League.