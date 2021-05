Sporting, pres. Varandas: “Cristiano Ronaldo tornerà a giocare da noi”

Non è ancora sicuro dove il portoghese giocherà la prossima stagione

Cristiano Ronaldo dopo una stagione non proprio esaltante in Serie A, potrebbe lasciare la Juventus se non dovesse farcela a conquistare il pass per la Champions League. Intanto dal Portogallo arrivano segnali di affetto per il numero 7 della squadra bianconera. Il presidente dello Sporting Lisbona Frederico Varandas non ha dubbi che un giorno Cristiano Ronaldo tornerà a vestire la maglia dello Sporting. «Credo che un giorno Cristiano arriverà. È sempre stato al fianco e un tifoso dello Sporting. È stata una delle prime persone a inviarmi un messaggio di congratulazioni quando siamo diventati campioni del Portogallo. Ma Ronaldo è in un club che punta alla Champions League ed ha un contratto per un altro anno con la Juventus. Ma so che vuole giocare in un club che punta alla conquista del trofeo continentale. Ovviamente tornare qui dipende da Ronaldo che oltre ad essere un grande giocatore, è un grande leone », ha detto il presidente dei leoni in un'intervista al SIC.