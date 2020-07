Sterling al Real Madrid: l’indizio che scatena i rumors di mercato

Raheem Sterling si avvicina al Real Madrid. Ne sono convinti in Inghilterra dove diversi tabloid riaccendono i rumors di mercato che, già in passato, si erano fatti insistenti. Il motivo? Il cambio di sponsor da parte dell’inglese del Manchester City.

Sterling al Real Madrid: l’indizio

Secondo il Sun il cambio di sponsor da parte di Sterling sarebbe la conferma di quanto starebbe per accadere, ovvero il passaggio dell’inglese al Real Madrid. L’attaccante del Manchester City tra qualche giorno lascerà la Nike per firmare un ricco contratto di sponsorizzazione con l’Adidas, il marchio che da molti anni veste proprio il club di Florentino Perez. L’attaccante inglese è reduce dalla miglior stagione della sua carriera, con 33 reti realizzate in totale e dopo cinque anni trascorsi nel Manchester City potrebbe essere arrivata l’ora di cambiare. In tal senso il Real Madrid sarebbe la meta prescelta.

