Sterling, futuro blancos a due condizioni

Potrebbe esserci il Real Madrid nel futuro dell’attaccante del Manchester City Raheem Sterling. L’inglese, da tempo accostato a diversi top club, soprattutto quello blancos, potrebbe salutare la Premier League e dirigersi verso la Liga spagnola.

Stando a quanto riporta l’Indipendent, infatti, l’attaccante Citizens potrebbe prendere la decisione di salutare la squadra di Guardiola a seconda di quanto accadrà alla società in ottica Champions League. Il Manchester City, infatti, è in attesa di capire se la sanzione che la UEFA ha inflitto al club, impedendo di fatto alla società di partecipare alle prossime due edizioni della Champions League, sarà confermata. In tal caso, Sterling potrebbe salutare e cercare un’altra sistemazione. Il classe 1994 piace tanto anche all’altra squadra di Manchester, ma sembra difficile un “tradimento”. Ecco perché la pista Real Madrid potrebbe essere quella perfetta. L’altra condizione per cui l’affare potrebbe concretizzarsi, è il mancato arrivo proprio in Spagna di Mbappé o Haaland, gli altri due nomi cercati dai blancos.