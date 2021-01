Dopo la fortunata esperienza con la Roma, Kevin Strootman è pronto a tornare in Serie A. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il centrocampista olandese lunedì arriverà in Italia per chiudere l’accordo con il Genoa che è pronto ad accoglierlo in prestito dal Marsiglia. Una notizia decisamente sorprendente, con Preziosi fortemente deciso a regalare un gran rinforzo a mister Ballardini.