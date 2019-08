Sturridge decide sul suo futuro: Serie A più lontana, in pole un club turco

Il tormentone Sturridge sembra vicino alla conclusione. L’attaccante inglese avrebbe finalmente sciolto le ultime riserve legate al suo futuro. Dopo aver lasciato il Liverpool, il giocatore parrebbe intenzionato a lanciarsi in un’avventura decisamente diversa dalla Premier League. In pole position, secondo quanto riportato da Fanatik, ci sarebbe un club turco, il Trabzonspor. La società avrebbe deciso di accelerare il forcing e lo stesso Sturridge sembra convinto del progetto. Si allontana l’ipotesi Serie A: Atalanta e Bologna avevano sondato il terreno per l’inglese, ma ora restano più defilate e, forse, orientate verso altri profili.