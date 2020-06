Sturridge, la pazza idea del Benevento per la Serie A…

Daniel Sturridge è il nome ad effetto che circola in ottica Benevento. La squadra allenata da Filippo Inzaghi potrebbe rinforzarsi per la Serie A con un attaccante di assoluta esperienza. Da quanto si apprende da Ottopagine e Ottochannel, la società del presidente Vigorito starebbe ipotizzando il clamoroso acquisto per la massima serie. Sturridge era nella rosa del Liverpool campione della Champions League del 2019 e vanta diverse tappe in terra inglese con le maglie di Manchester City e anche Chelsea. Nell’ultimo anno si era trasferito in Turchia, al Trabzonspor prima di rescindere il proprio contratto a seguito della squalifica di quattro mesi legata alla violazione delle regole sulle scommesse.

L’attaccante, infatti, aveva parlato a suo fratello del suo possibile trasferimento al Siviglia, sul quale il parente aveva poi scommesso, tra l’altro invano dato che il passaggio in Spagna non si è mai concretizzato. In quanto svincolato, Sturridge potrebbe firmare dal prossimo 1 settembre e il Benevento ci pensa. In passato le Streghe avevano già mostrato la loro forza convincendo calciatatori di grosso calibro a dire di sì al progetto. Basti pensare all’ex Tottenham Sandro e al france Sagna.