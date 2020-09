Suarez alla Juventus, l’affare si farà grazie a… Lautaro Martinez

Luis Suarez alla Juventus grazie a… Lautaro Martinez. Potrebbe essere questo il colpo di scena che smuove la trattativa tra il Barcellona e i bianconeri. Il centravanti dell’Inter potrebbe sbloccare l’affair legato al Pistolero. Dalla Spagna sono sicuri che i blaugrana sarebbero tornati alla carica per il Toro.

Il Barcellona torna all’assalto di Lautaro Martinez dell’Inter. Secondo Sport dopo mesi di negoziati la palla sarebbe passata al giocatore chiamato a spingere per sbloccare l’accordo. Gli agenti dell’argentino saranno a Milano per cercare di dare uno sprint alla trattativa ma si parla già di cifre. L’offerta del Barcellona sarebbe intorno ai 65 milioni di euro più la possibile di inserire un calciatore. L’Inter avrebbe chiesto almeno 85 milioni subito.

In ogni caso, se l’affare per il Toro andasse presto in porto, Suarez avrebbe il via libera per andare alla Juventus. Un valzer di punte che farebbe contenti tutti…

