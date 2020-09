Suarez, divorzio con il Barcellona: attesa la firma con l’Atletico Madrid

Niente Juventus per Luis Suarez. La Vecchia Signora avrebbe ormai scelto Alvaro Morata per rimpiazzare Gonzalo Higuain. Troppo stretti i tempi per permettere ai bianconeri di intavolare una trattativa con il Barcellona. L’attaccante uruguaiano, dal canto suo, sembra aver già deciso il suo futuro.

Infatti, secondo il Mundo Deportivo, sarebbe in corso una trattativa tra lo stesso Suarez e l’Atletico Madrid. I Colchoneros sono a un passo dalla chiusura di uno straordinario colpo di mercato. Bisogna solamente limare la distanza tra domanda e offerta riguardanti lo stipendio del Pistolero. Un gap non impossibile da colmare.