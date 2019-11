Suarez stregato da Lautaro: “Alto livello. Affare per il Barça? Dipende…”

Continuano a farsi sentire le sirene di Barcellona per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dell’Inter è scatenato come testimonia la doppietta in Champions contro lo Slavia Praga. Una prestazione che ha convinto anche Luis Suarez. Il centravanti del Barça ha ammesso ai microfoni di One Football di considerare l’interista un giocatore importante: “Lautaro Martinez sta giocando ad alti livelli in questa stagione. Acquistarlo? Dipenderebbe da diverse circostanze e dalle esigenze del Barcellona, che in quel momento potrebbe avere già un attaccante giovane e talentuoso. In ogni caso, Lautaro è un attaccante incredibile che sta giocando molto bene. Ma non possiamo dimenticare che è di proprietà dell’Inter”.