Svincolati in Serie B: la lista è lunga. Queste le occasioni dell’estate

La crisi morde le casse delle società che cercano calciatori a zero

La Serie B si è chiusa con la promozione in A del Venezia e adesso i club sono a caccia di rinforzi per la stagione 2021/22. Pochi i soldi e quindi fanno gola i calciatori svincolati. Il Monza ne ha due di top che li sono liberati essendo in scadenza: Kevin Prince Boateng e Balotelli. Per i due c'è una pista estera ma entrambi vorrebbero restare in Italia. Svincolati anche i leccesi Maggio e Tachtsidis così come il bomber Pettinari, che però facilmente troverà una squadra. Ghiringhelli che ha trascinato il Cittadella alla soglia della promozione in A è svincolato. Bruno Alves, non più giovanissimo, cerca un club ma i suoi 40 anni rendono tutto più complicato visto che il nuovo Parma di Maresca lo ha messo fuori dal progetto tecnico. A Benevento Viola e Hetemaj, sono senza contratto così Tuia e i portieri Manfredini e Gori. Mazzotta non otterrà il rinnovo dal Crotone. Altri liberi: Paloschi, Tomovic, Floccari, Giaccherini, Seculin, Djordjevic, Obi, Bjarnason, Bianchi, Perilli, Bruscagin, Nalini e Perina. Oggi il Vicenza ha prolungato il contratto a Lanzafame. Come infine riporta la Gazzetta dello Sport, la Ternana in merito ai contratti in scadenza ha deciso di prolungarli come premio, ma adesso – complice il limite agli over 23 in lista – sfoltire è una priorità.