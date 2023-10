Svolta nel calcio italiano: il Governo cancella il Decreto Crescita

Quattro anni dopo la sua introduzione sparisce il tanto criticato regime fiscale agevolato per i non residenti in Italia nei due anni precedenti l'acquisto e rimasti per almeno altri due anni

Criticato da qualche dirigente, in quanto ritenuto discriminante nei confronti dei calciatori italiani, ma anche prezioso alleato in diverse sessioni di mercato per attirare in Italia giocatori dall'estero. Questo è stato il Decreto Crescita e il verbo al passato non è casuale.