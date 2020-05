Telles al Psg? Il patron del Porto se la prende contro… i media portoghesi

Alex Telles al Paris Saint-Germain. Un affare dato per fatto nelle scorse ore dal noto quotidiano portoghese A Bola. Peccato, però, che il patron del Porto, società a cui appartiene l’esterno ex anche dell’Inter, non sia a corrente di nulla.

Intervistato da O Jogo, infatti, Pinto da Costa ha voluto rispondere sarcasticamente ad una domanda in riferimento alla possibile trattativa data per fatta tra il Porto e i campioni della Ligue 1 per il terzino. “Telles venduto al Psg? Dovete chiederlo ai vostri colleghi, loro ne sanno di più di me”, ha risposto il numero uno dei Dragones. La polemica è iniziata a causa di un titolo in prima pagina del periodico lusitano dello scorso 27 maggio che dava per fatta l’operazione. Un affare, evidentemente, tutt’altro che chiuso.