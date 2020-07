Tentazione dall’estero per Immobile: lo vuole un top club inglese

Un gol dietro l’altro. Ciro Immobile ha vissuto una stagione esaltante. L’attaccante della Lazio è vicino alla conquista del titolo di capocannoniere della Serie A e ha nel mirino anche il record di marcature realizzate in un solo campionato stabilito da Gonzalo Higuain nel 2015/16 con 36 centri. Ancora tre reti e sarà sorpasso.

MERCATO

Tuttavia i grandi risultati ottenuti hanno anche spinto i top club a interessarsi a Immobile. Secondo quanto riportato da 90min.com, l’attaccante laziale sarebbe il primo obiettivo di Carlo Ancelotti per il suo Everton. Il tecnico emiliano spinge per strappare il bomber ai biancocelesti. Impresa non semplice a causa del legame dello stesso Immobile con il club romano.