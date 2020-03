Ter Stegen verso l’addio al Barcellona: si muove la Juventus

Colpo di scena: il Barcellona potrebbe perdere il suo portiere Marc-André Ter Stegen al termine della stagione. L’estremo difensore tedesco non sarebbe contento del clima poco sereno all’interno dello spogliatoio dei Blaugrana e sembra intenzionato a cambiare aria. Lo riporta “Catalunya Radio”. Sempre secondo l’emittente spagnolo, sulle sue tracce si sarebbe portata la Juventus. I bianconeri hanno già blindato Wojciech Szczesny fino al 2024 con un ingaggio di 7 milioni, ma l’opportunità di acquistare un top player come Ter Stegen è ghiotta e avrebbe stuzzicato i campioni d’Italia. La Vecchia Signora avrebbe contattato il Barcellona per avere un quadro chiaro. Le prossime settimane potrebbero diventare decisive.