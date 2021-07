Thauvin: “Milan? Ho ricevuto un’offerta da Maldini, poi…”

L’ex Marsiglia Thauvin ha raccontato il suo mancato approdo al Milan

SUI SOLDI - "Non mi piace parlare di soldi, non sono in Messico per questo motivo, ma anche in Francia, Spagna e Italia mi offrivano parecchi soldi. Se avessi voluto giocare con l’obiettivo di guadagnare sarei andato in Cina o in Arabia Saudita. Qui in Messico ho sono felice, ho tutto: giocare a calcio, i tifosi, un grande club e ho la possibilità di vincere titoli".